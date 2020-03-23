https://static.news.ru/photo/adcd0b66-6ca6-11ea-a9d8-fa163e074e61_660.jpg катер Кентавр Фото: Twitter

Украинский военный эксперт Тарас Чмут подверг критике разрекламированные Минобороны Украины новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр», и сравнил их с «братской могилой» для военных.

Он сообщил, что катера «сырые и низкокачественные», как и их предшественники. По его словам, конструкция судна «просто ужасна», так как внутри катера очень узко, в особенности для десантника со снаряжением, в том числе мало место для оружия, габаритных грузов и личных вещей. Да и снаружи катер непригоден для высадки морской пехоты.

Тридцать два морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу, — сообщил военный эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

Тарас Чмут также раскритиковал скорость катера, которую сначала анонсировали в 45 узлов, потом 40, а затем до 30 узлов. Эксперт подчеркнул, что и артиллерийский комплекс катера абсолютно не логичен.

Он пришёл к выводу, что лучше бы украинское военное судостроение не тратило «драгоценное время» на подобные проекты, а осваивало западные проекты и технологические решения и искало решения для совместного сотрудничества.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобороны Украины назвало свои новые катера проекта «Кентавр» «достойным ответом на устаревшие» большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота России.