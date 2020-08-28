На российском истребителе Су-57 испытывают новейшие внутрифюзеляжные ракеты

https://static.news.ru/photo/77f7f5f6-e9d2-11ea-9d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний применяет новейшие внутрифюзеляжные ракеты. Об этом сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

По его словам, Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное вооружение. Это необходимо для того, чтобы снизить его радиолокационную замтеность.

В связи с этим накладываются определённые требования на массо-габаритные параметры средств поражения, которые находятся внутри фюзеляжа, с сохранением технических характеристик, которые совместно с носителем определяют эффективность военного комплекса, — цитирует Обносова РИА Носости.

Истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые он поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку военно-космическим силам России 76 самолётов этого класса был подписан на форуме «Армия-2019».

Сейчас продолжаются испытания воздушного судна, в ходе которых специалисты проверяют функционирование всех его систем. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошёл испытания в Сирии.

Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена на вооружение в конце декабря 2019 года, потерпела крушение 24 декабря в ходе испытательного полёта под Хабаровском. Пилот успел катапультироваться. После инцидента гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь пообещал учесть результаты работы комиссии по крушению Су-57 для улучшения самолёта.

Ранее NEWS.ru писал, что Су-57 может вести бой с противником при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях, что является преимуществом перед американским F-35 Lightning II.

Однако китайские журналисты не включили российский самолёт в число истребителей пятого поколения. По их мнению, к таковым можно отнести только три боевые машины — китайский J-20 и американские F-22 и F-35. Генконструктор J-20 Ян Вэй тогда заявил, что концепция сверхманёвренности была актуальна для истребителей четвёртого поколения. Для более современных машин она не играет важной роли, поскольку в их арсенале появились современные ракеты средней дальности типа «воздух — воздух».