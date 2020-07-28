Китай не признал Су-57 истребителем пятого поколения

Китайские журналисты не включили в число истребителей пятого поколения российский Су-57. По их мнению, к таким самолётам можно отнести только три боевые машины: китайский J-20 и американские F-22 и F-35.
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По его словам, концепция сверхманёвренности была актуальна для истребителей четвёртого поколения. Для более современных машин она уже не играет столь важной роли, поскольку в их арсенале появились современные ракеты средней дальности типа «воздух — воздух». Они позволяют нейтрализовать цель вне пределов прямой видимости, поэтому сверхманёвренность уже не может помочь истребителю в воздушном бою.
Вэй отметил, что более важными для современных боевых самолётов являются сбор информации с помощью АФАР (активной фазированной антенной решётки), её обработка искусственным интеллектом, а также снижение способности противника получать информацию, в том числе с применением радиоэлектронного подавления и стелс-технологий.
Ранее NEWS.ru писал, что Су-57 может вести бой с противником при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях, что является преимуществом перед американским F-35 Lightning II.
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