У Су-57 есть преимущество перед F-35

https://static.news.ru/photo/4d7515ea-8a08-11ea-aea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перспективный истребитель российского производства Су-57 теперь может вести бой с противником при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях, что стало преимуществом перед американским F-35 Lightning II.

В марте 2020 года Минобороны РФ опубликовало видеозапись, где показано, как Су-57 выпускает ракету. Как пишет «Военно-промышленный курьер», это сопровождалось огромными перегрузками.

Ракета сходит не с пусковых установок на крыльях, а из позиции в районе воздухозаборника. Как известно, на Су-57 четыре оружейных отсека — два больших находятся между двигателями, а ещё два, меньшего объёма, расположены в крыльях, как раз вблизи воздухозаборников, — считают эксперты издания.

Таким образом, специалисты решили, что Су-57 получил специальную пусковую установку для ракет с тепловой головкой самонаведения. При этом она, в отличие от аналогов США, «работает даже в условиях высоких перегрузок».

При этом в апреле издание Defence News со ссылкой на Минобороны США отметило, что истребители пятого поколения F-35B Lightning II и F-35С Lightning II на сверхзвуковой скорости способны лететь только несколько десятков секунд.

Как писал NEWS.ru, ранее США допустили «повреждение» российского танка «Армата» в Сирии.