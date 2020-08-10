Манёвры со стратегическими бомбардировщиками начались в Саратовской области

https://static.news.ru/photo/55e93b46-dbb3-11ea-9a5e-fa163e074e61_660.jpg Ту-160 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационные учения под руководством командующего дальней авиацией ВВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша начались в Саратовской области. В манёврах принимают участие бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, рассказали представители Минобороны РФ 11 августа 2020 года.

Ведомство отметило, что в ходе тренировок экипажи отработают перебазирование летательных аппаратов на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе, а также боевое применение авиационных средств поражения и «другие задачи по предназначению», передаёт ТАСС. Учения будут идти до конца недели (10–16 августа), они начались согласно графику боевой подготовки на 2020 год.

Накануне условные пуски ракет в Северном море выполнили шесть ракетных кораблей Балтийского флота. Они прошли в рамках учений «Океанский щит — 2020».

Отмечается, что стрельба выполнялась несколькими кораблями одновременно. Кроме того, в ходе учений корабли также отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

В учениях ВМФ России «Океанский щит — 2020», которые проходят в основном в акватории Балтийского моря, задействовано более 30 кораблей различных классов. Кроме того, в них участвуют морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перспективное самоходное орудие «Лотос», разработанное для Воздушно-десантных войск, было продемонстрировано в рамках военно-спортивного праздника, посвящённого предстоящему Дню ВДВ, который в России отмечают 2 августа. Мероприятие состоялось в Климовске — районе города Подольска Московской области.