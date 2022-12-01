Захарова саркастично ответила на слова секретаря СНБО Украины о варварах Захарова заявила, что украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами

Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась со словами секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, что пребывание за столом переговоров с «варварами» будет «недостойным украинского народа». По ее словам, в ходе переговорного процесса украинский народ достоин быть представлен не варварами.

Согласна: украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Данилов в ходе Киевского форума безопасности заявил, что Россия «должна быть уничтожена» и прекратить свое существование в текущих границах. При этом он назвал русских «варварами», с которыми будет «недостойно» сидеть за столов переговоров.

Ранее Захарова пригласила президента Украины Владимира Зеленского и советника главы его офиса Михаила Подоляка не откладывать визит в Крым и посетить полуостров уже сейчас. Она добавила, что украинские политики успеют даже искупаться.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал «феерическим бредом» утверждение Данилова о том, что на территории полуострова убили иранских инструкторов. До этого секретарь СНБО в интервью британской газете The Guardian заявил о гибели военных советников из Ирана, которые обучали бойцов ВС РФ управлению дронами-камикадзе Shahed-136.