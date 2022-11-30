Захарова пригласила Зеленского и Подоляка в Крым искупаться

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова пригласила президента Украины Владимира Зеленского и советника главы его офиса Михаила Подоляка не откладывать визит в Крым и посетить полуостров уже сейчас, передает URA.RU. Она добавила, что украинские политики успеют даже искупаться.

Не надо откладывать. А вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте. Если хотите и интервью дать, берите украинских журналистов. Добро пожаловать! <...> А какие проблемы? Если так хочется, — заявила Захарова.

Она пообещала, что в случае приезда Подоляк точно успеет дать интервью в Ялте. При этом она подчеркнула, что у украинских и западных журналистов всегда была возможность посетить Крым, однако они этого не делали.

28 ноября Подоляк заявил о намерении через шесть месяцев поехать в Ялту и выйти в прямой эфир с городской набережной. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ предложил советнику главы офиса Зеленского организовать видеовключение из следственных изоляторов в Крыму. Политик добавил, что более продвинутым вариантом будет СИЗО в Лефортово.