Захарова назвала нереальными предложения Италии по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Итальянский план по урегулированию ситуации на Украине оторван от реальности и его сложно воспринимать всерьёз, заявила представитель МИД России Мария Захарова. При этом пояснила, что российская сторона этот план от Рима не получала и может судить о нём только по информации из СМИ, передаёт ТАСС.

Если исходить из того, что пишут СМИ, а других источников нет <...>, то содержащиеся в анонсированном плане Ди Майо (глава МИД Италии — NEWS.ru) предложения настолько оторваны от реальности, что их в принципе сложно воспринимать всерьёз, — цитирует Захарову агентство.

Согласно плану МИД Италии, конфликт на Украине должен быть завершён при непосредственном контроле ОБСЕ, ООН и ряда стран, среди которых члены G7. Первым этапом должно стать прекращение огня, далее следует проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины и включении неё в состав ЕС. Заключительным этапом станет решение территориальных вопросов и заключение нового договора безопасности в Европе. Ди Майо заявил, что план представляет собой рабочий документ для продвижения к миру и находится в зачаточном состоянии.

В Кремле отметили, что плана итальянской стороны не видели и выразили надежду на его получение по дипломатическим каналам. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, сообщил, что ведомство получило план Рима и после ознакомления с ним сформулирует свою позицию.