В МИД получили «итальянский план» по Украине Замглавы МИД Руденко заявил о рассмотрении «итальянского плана» по Украине

Андрей Руденко / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине и изучает этот план, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва сформулирует отношение к плану, когда ознакомится с ним.

Мы его недавно получили, рассматриваем, — сказал Руденко.

Ранее стало известно, что итальянские политики предложили завершить конфликт на Украине в четыре этапа при непосредственном контроле ОБСЕ, ООН и ряда стран, включая государства — члены G7. По плану предлагается прекратить боевые действия, заключить договор по «оспариваемым территориям», а также многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе.

План, подготовленный МИД Италии при участии председателя правительства, был передан 18 мая генсеку ООН Антониу Гутерришу, с ним также ознакомлены представители стран G7. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что детали этого плана Кремлю пока неизвестны, однако Москва приветствует участие всех, кто может способствовать урегулированию ситуации на Украине.