Кремль прокомментировал итальянский план урегулирования ситуации на Украине Песков: в Кремле пока не видели плана Италии по урегулированию ситуации на Украине

Вид на Московский Кремль / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле ещё не видели предложений Рима по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он выразил надежду на то, что в ближайшее время их получат по дипломатическим каналам, передаёт РБК.

В Кремле пока не видели предложений итальянской стороны по урегулированию на Украине и надеются, что получат их по дипломатическим каналам, — сказал Песков.

19 мая Италия передала план России в ООН. Согласно ему, решение ситуации будет поэтапным. Так, первым этапом должно стать прекращение огня, далее следует проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины и включении неё в состав ЕС. Последним этапом, согласно документу, будет решение территориальных вопросов, а также заключение нового договора безопасности в Европе.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал игнорировать данные предложения, поскольку они создаются в интересах НАТО и западного миропорядка. По его мнению, итальянский план не учитывает сложившееся положение дел и представляет собой «чистый поток сознания».