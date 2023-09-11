Оверчук: обострение на границе мешает переговорам между Ереваном и Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Оверчук

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана негативно сказывается на ходе трехсторонних переговоров, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Несмотря на это, он отметил, что переговоры по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе продолжаются, передает ТАСС.

Конечно, любые обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше. Переговоры не приостановлены, продолжаются, — сказал Оверчук.

По его словам, новая встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по вопросу разблокировки транспортных путей в регионе произойдет, только когда для этого созреют условия.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с республикой и разделительной линии с Карабахом. Он добавил, что за последние дни ситуация в регионе значительно ухудшилась. По его мнению, члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить развития конфликта в регионе. Армянский премьер подчеркнул, что Ереван готов подписать с Баку соглашение по урегулированию конфликта и придерживается мирной повестки.

После этого МИД Азербайджана заявил, что слова Пашиняна о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и разделительной линии с Карабахом являются фейковой манипуляцией со стороны Еревана.