В Кремле пообещали не дать замотать расследование теракта на СП Песков: Россия сожалеет о решении Совбеза ООН не создавать комиссию по диверсиям на «Северных потоках»

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Дмитрий Песков

В Кремле разочарованы отказом Совбеза ООН принять российскую резолюцию по созданию комиссии для расследования диверсии на «Северных потоках», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в Москве считают, что в мире должны быть заинтересованы в объективном расследовании этих терактов с привлечением всех заинтересованных сторон.

Мы сожалеем в связи с тем, что наша инициатива не прошла, но безусловно российская сторона продолжит усилия по тому, чтобы не дать замотать эту тему, — сообщил Песков.

Он добавил, что в России будут делать все возможное, чтобы инициировать международное расследование, которое позволит установить заказчиков и исполнителей этого теракта.

Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимое количество голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали «за», в то время как остальные государства воздержались.

Ранее зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что в интересах всех стран провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование подрыва «Северных потоков». Китайский дипломат назвал произошедшее «злостной диверсией» и отметил, что Пекин сожалеет, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о расследовании. По его словам, международное расследование не противоречило бы национальным расследованиям, которые проводят несколько стран Европы.