В Госдуме раскритиковали идею увеличения подоходного налога на сверхприбыль Депутат Кирьянов раскритиковал идею увеличить подоходный налог на сверхприбыль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Идея увеличить поступления в госбюджет на 2,5 трл рублей за счет введения прогрессивного подоходного налога до 30% на сверхдоходы является нецелесообразной, заявил Lenta.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, эта инициатива противоречит ценностям российской политики.

Резкое повышение подоходного налога для тех или иных категорий граждан не приведет к росту доходов бюджета. Эта небольшая прослойка, которая имеет значительные доходы, может перестать их получать формально. С точки зрения предложения такие предложения не представляются значимыми и целесообразными <...>Такие решения всегда провоцирует волнения, — считает парламентарий.

Ранее демограф Владимир Тимаков также заявлял о необходимости введения прогрессивного налога для снятия напряжения из-за социального неравенства в России. Он отметил, что проблемой также является экономическое превосходство столицы над другими регионами, производящее впечатление колониализма.

Ранее в правительстве задумались о привязке налога на роскошь для автомобилей к их мощности и году выпуска. Проработкой новых параметров налога занимаются Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба. В ведомстве добавили, что нововведения позволят обеспечить более объективный расчёт налога и минимизируют спорные ситуации, которые возникают в процессе его администрирования.