В кабмине задумались об изменении налога на роскошь для автомобилей

В правительстве задумались о привязке налога на роскошь для автомобилей к их мощности и году выпуска. Проработкой новых параметров налога занимаются Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС), сообщает РИА Новости.

Ведётся проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств, в частности речь идёт о годе выпуска и мощности транспортного средства, — сказали агентству в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве добавили, что нововведения позволят обеспечить более объективный расчёт налога и минимизируют спорные ситуации, которые возникают в процессе его администрирования.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от уплаты транспортного налога пенсионеров, имеющих автомобили с двигателями мощностью до 150 лошадиных сил. В качестве оснований для нововведения он указал необходимость сделать равными для всех пенсионеров условия по оплате данного налога, а также отсутствие в небольших населённых пунктах муниципального транспорта.