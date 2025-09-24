Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:24

В Госдуме назвали пугающие последствия запрета русских фильмов в Молдавии

Депутат Шолохов: молдавскую молодежь хотят воспитывать на ненависти к России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запрет российских фильмов в Молдавии является частью политики, направленной на воспитание у молодежи ненависти к РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, такие шаги, несмотря на свою кажущуюся глупость, оказываются действенными для поколения, не выросшего в общей культурной и исторической среде.

Запрет российских фильмов в Молдавии можно рассматривать как очередную глупость, чем такие шаги в целом и являются. Но есть и более сложная составляющая. Такие меры действенны для тех, кого хотят оградить от нашей культуры и общей истории — для молодежи. Для нее [российские] фильмы, песни и литература не являются чем-то безусловным, они не росли на них. И вот на этом пути признаком успеха является, например, нынешнее молодое поколение Украины, до предела запутанное неимоверными историческими «сведениями» и готовое воспринимать как главное культурное достояние фашистские лозунги политического деятеля Степана Бандеры, — пояснил Шолохов.

Ранее депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович заявил, что посещающим РФ молдаванам надо дарить диски с кинофильмами режиссера Леонида Гайдая. По его словам, в ответ на запрет в республике комедии «Иван Васильевич меняет профессию» вместо симметричных мер стоит использовать методы просвещения и своеобразного «троллинга».

