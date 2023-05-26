«Токсичная валюта»: Володин призвал искать альтернативу доллару Володин посоветовал странам найти альтернативу доллару

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Странам, которые зависят от американского доллара, следует уже начать искать альтернативу данной валюте, написал спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в Telegram. Таким образом он отреагировал на информацию о том, что госдолг США может привести к дефолту. Спикер Госдумы назвал доллар токсичной валютой и отметил, что по его вине экономики многих стран придут в упадок.

Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом. Но здесь ситуация особая. Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран. <...> Доллар становится токсичным, — написал Володин.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь предположил, что США избегут дефолта. Он считает, что Вашингтон снова увеличит потолок госдолга. По его мнению, доверие к валюте уже подорвано, и в «тихих кабинетах» уже обсуждают отказ от него, в том числе с учетом ситуации с замороженными российскими резервами.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг эмитента США в иностранной валюте на уровне «ААА» в список Rating Watch «Негативный» из-за возможного дефолта по своим обязательствам. На официальном сайте агентства уточняется, что причиной этого решения послужила «политическая ангажированность», которая препятствует повышению потолка госдолга. Аналитики Fitch Ratings отметили, что американская администрация неспособна решить среднесрочные фискальные проблемы. По их словам, действия Белого дома приведут к снижению кредитоспособности США.

До этого стало известно, что госдолг США по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз. Он достиг отметки $31,42 трлн — это размер совокупной задолженности следующих 13 крупнейших стран — должников.