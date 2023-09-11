«Сигналов мы не получали»: Песков о возможном выходе Армении из ОДКБ Песков заявил об отсутствии сигналов Кремлю о возможном выходе Армении из ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

Кремль не получал каких-либо официальных сигналов о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва также видела множество рассуждений на эту тему, в том числе и от прозападно настроенных аналитиков из самой Армении.

Каких-либо официальных сигналов на этот счет мы не получали, — заявил представитель Кремля.

Министерство обороны Армении ранее анонсировало проведение совместных учений с армией США. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что учения получили название ARTSIV PARTNER 2023, они пройдут в период с 11 по 20 сентября. Основной целью маневров является повышение уровня оперативных действий в рамках миротворческих миссий. По словам Дмитрия Пескова, это решение требует серьезного анализа, так как Ереван выбрал партнером для учений США, а не члена ОДКБ.

Министерство иностранных дел России ранее вызвало посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна в связи с недружественными действиями со стороны Еревана. По данным ведомства, послу передали ноту протеста и сделали «жесткое представление». Поводом для этого послужили высказывания со стороны председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой.