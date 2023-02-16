Россия высылает четверых австрийских дипломатов

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Вход в здание посольства Австрии в Староконюшенном переулке

Россия высылает четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры после объявления персонами нон грата четырех сотрудников российских загранучреждений, сообщается на сайте МИД. Они должны покинуть Россию до конца дня 23 февраля.

Четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены «persona non grata». Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля с.г. Послу вручена соответствующая нота, — сказано в сообщении.

Кроме того, представители российского МИД обратили внимание посла на сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в Вену для участия в многосторонних мероприятиях. Как отмечается, эта ситуация также не останется без последствий.

Ранее сообщалось, что двое из четырех российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, являются членами постоянной миссии при ООН в Вене, еще двое — сотрудниками российского посольства. Австрийская сторона уточнила, что они «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». До этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Европы должны выслать представителей России, подчеркнув, что в российских дипломатах «больше нет смысла».