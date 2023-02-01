МИД Литвы призвал страны Европы выслать российских послов

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Гитанас Науседа

Страны Европы должны выслать представителей России, как это ранее уже сделали страны Балтии, считает Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В интервью газете Verslo Zinios он подчеркнул, что в российских послах больше нет смысла.

В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла, — заявил Ландсбергис.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что сегодня все российские диппредставительства — это «институты пропаганды», а не дипломатии.

Ранее в пять посольств Литвы пришли электронные письма с угрозами взрыва, сообщила представитель МИД республики Паулина Левицките. По словам дипломата, литовские власти спокойно реагируют на подобные информационные атаки. Левицките подчеркнула, что правоохранительные органы страны организуют проверку инцидентов.

Призыв литовского президента Гитанаса Науседы переступать красные линии в вопросе поставок вооружения Украине является провокацией, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он призвал принять жесткие меры экономического характера в отношении Литвы. По словам парламентария, позиция таких политиков никогда не будет приемлемой, а отвечать за подобные высказывания они должны будут в течение многих лет.