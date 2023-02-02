Четыре российских дипломата стали персонами нон грата в европейской стране Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

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Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата, сообщается в Twitter внешнеполитического ведомства европейской страны. В МИД Австрии отметили, что двое из них являются членами постоянной миссии при ООН в Вене, еще двое — сотрудниками российского посольства. Австрийская сторона уточнила, что они «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Два дипломата из числа представителей постоянного представительства России при ООН предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире. В связи с этим их также попросили покинуть территорию Австрийской Республики, — отмечается в заявлении ведомства .

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что страны Европы должны выслать представителей России. Он подчеркнул, что в российских дипломатах «больше нет смысла».

1 декабря Министерство иностранных дел Литвы объявило персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе. Его имя не раскрывалось.

Ранее власти Молдавии также объявили одного из сотрудников посольства России в Кишиневе также персоной нон грата. В ведомстве решение о выдворении сотрудника дипломатической миссии связали с инцидентом с падением фрагментов ракеты на территорию Молдавии.