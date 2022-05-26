Российский сенатор Алексей Пушков оценил запрет Израиля на поставку на Украину противотанковых ракет Spike, произведённых в Германии по израильской технологии. По мнению политика, нынешний кризис отличается от «классического» Карибского вовлечённостью в него большого количества сторон. Своё мнение Пушков высказал в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что США обратились к Израилю с просьбой позволить Германии поставлять на Украину противотанковые ракеты, произведённые в ФРГ по израильским лицензиям и технологиям. По данным СМИ, речь шла о ракетах Spike. Согласно информации портала Axios, Израиль отверг запрос, заявив, что страна будет поставлять Киеву только нелетальное оружие.
Сложные балансы интересов и вовлечённость в алгебру геополитики многих стран — одна из важнейших черт нынешнего кризиса, в отличие от классического Карибского 1962 года, когда противостояние было двусторонним — США против СССР, — написал Пушков.
По имеющимся данным, власти Израиля опасаются, что из их оружия могут быть убиты российские военные и это приведёт к «нанесению РФ ущерба интересам безопасности Израиля в Сирии».
Ранее Пушков заявил, что причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала антироссийская позиция Запада. Сначала были проигнорированы предложенные Россией гарантии безопасности, затем Москву обложили санкциями из-за спецоперации на Украине.