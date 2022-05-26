Израиль не разрешил поставлять на Украину ракеты по своим технологиям Axios: Израиль отверг просьбу США разрешить поставки Киеву противотанковых ракет из ФРГ

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Власти Израиля отказали США в просьбе разрешить Германии поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в ФРГ по израильским лицензиям и технологиям. Об этом сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники. По данным СМИ, речь идёт о ракетах Spike.

Ракеты Spike производятся в Германии на заводе, принадлежащем Израилю. В этой связи для передачи продукции предприятия третьей стороне необходимо разрежение израильских властей. Соответствующую просьбу генеральному дирекора Министерства обороны Израиля Амиру Эшелю направил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Это произошло две недели назад на встрече в Вашингтоне, сообщает издание.

По имеющимся данным, Эшель отверг запрос. Он отметил, что страна будет поставлять Киеву только нелетальное оружие. Согласно увтерждению Axios, власти страны опасаются, что из израильского оружия могут быть убиты российские военные и это приведёт к «нанесению РФ ущерба интересам безопасности Израиля в Сирии».

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в кругах НАТО сообщило, что страны-члены Североатлантического альянса на неофициальном уровне договорились отказаться от поставок Украине определённых систем вооружений из-за риска прямой военной конфронтации с Россией. Речь идёт о поставках западных танков и боевых самолётов, которые Москва может расценить как вступление в конфликт. По этой причине в начале мая канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправлять Киеву немецкие танки.