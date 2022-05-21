Пушков объяснил причины глобальных кризисов Пушков назвал санкции и отказ Запада от гарантий безопасности РФ причиной кризиса в мире

Алексей Пушков / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала антироссийская позиция Запада. Сначала были проигнорированы предложенные Россией гарантии безопасности, затем Москву обложили санкциями из-за спецоперации на Украине, отметил он в Telegram.

Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить её санкциями. И не было бы никакого кризиса — ни энергетического, ни пшеничного, — подчеркнул сенатор.

По его мнению, стремление западного мира к однополярности привело к его ошибочным оценкам ситуации.

Вместо этого, увлечённые игрой в подчинение мира, [политики] на Западе по большому счету «проглядели», что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают, — констатировал Пушков.

Ранее стало известно, что антироссийские санкции Запада наносят серьёзный удар по экономике тех стран, которые их вводят, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, ограничения усугубляют глобальный кризис, а также подвергают опасности благополучие граждан. Путин считает, что создатели санкционных пакетов руководствуются русофобскими соображениями и «раздутыми» политическими амбициями.