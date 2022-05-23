«Придется компенсировать»: Володин об ответственности за санкции против РФ Володин заявил, что недружественным странам придется компенсировать РФ вред от санкций

Вячеслав Володин / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Недружественным странам придется компенсировать вред, нанесенный российской экономике их санкциями, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Он добавил, чтоограничения уже ударили по самим организаторам, в частности, стоимость бензина выросла в Австралии - 30,3%, в США - 27,6%, в Канаде - 22,2%, в странах Евросоюза - 19,3%.

Ответственность за рост цен прежде всего лежит на президенте США [Джо] Байдене, а также на главах ряда европейских государств... Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придется компенсировать, — написал он.

Володин ранее сообщил, что против России введено 10 128 санкций. Это больше, чем в отношении какого-либо другого государства за всю историю их существования. С начала спецоперации на Украине число ограничений выросло в разы.

Кроме того, Володин ранее рассказал о законопроектах, направленных на защиту экономики России и её граждан от санкций. Он отметил, что все эти документы депутаты рассмотрят в ходе весенней сессии. Особо спикер выделил законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые решили прекратить работу на российском рынке. Он пояснил, что эта мера позволит сохранить рабочие места.