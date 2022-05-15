Володин анонсировал меры по спасению россиян от санкций Володин рассказал о законопроектах по защите россиян и экономики страны от санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своём Telegram-канале о внесённых в нижнюю палату российского парламента законопроектах, которые направлены на защиту экономики России и граждан от санкций. Он отметил, что все эти документы будут рассмотрены в ходе весенней сессии.

Все они — в приоритетной повестке Государственной Думы, — написал Володин.

Особо спикер выделил законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые решили прекратить работу на российском рынке. Эта мера позволит сохранить рабочие места, пояснил Володин.

Важной он также назвал инициативу об увеличении числа бюджетных мест для обучения по программам магистратуры. Её реализация даст квалифицированные кадры, «которые будут строить независимую, сильную экономику нашей страны».

Володин также упомянул законопроекты об упрощении предоставления вида на жительство в России иностранным IT-специалистам, об изменении понятия «соотечественник за рубежом», продлении действия пониженных налоговых ставок, ответных мерах на запрет в других странах российских СМИ.

Ранее Володин сообщил, что против России введено 10 128 санкций. Это больше, чем в отношении какого-либо другого государства за всю историю их существования. С начала спецоперации на Украине число ограничений выросло в разы.