Володин назвал число санкций против России Володин: против России введено 10 128 санкций

Вячеслав Володин / Фото vvolodin.ru

Против России введено больше санкций, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования — 10 128. С начала спецоперации на Украине число ограничений выросло в разы, сообщил в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

10 128 санкций введено против России с 2014 года. До начала специальной военной операции на Украине — 2754, после — 7374, — написал он.

По его словам, американский лидер Джо Байден считает альтернативой санкциям против России только третью мировую войну.