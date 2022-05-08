Против России введено больше санкций, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования — 10 128. С начала спецоперации на Украине число ограничений выросло в разы, сообщил в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
10 128 санкций введено против России с 2014 года. До начала специальной военной операции на Украине — 2754, после — 7374, — написал он.
По его словам, американский лидер Джо Байден считает альтернативой санкциям против России только третью мировую войну.
Всё, что нас не убивает, делает сильнее, — заключил парламентарий.