Полянский: США используют выдачу виз как фильтр для неугодных дипломатов Зампостпреда РФ при ООН Полянский: США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов из неугодных стран

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Соединенные Штаты используют механизм выдачи виз в качестве фильтра для дипломатов, которые проводят независимую политику, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, это касается не только россиян, но и представителей ряда других государств, которые не готовы подчиняться прямым указаниям США.

Приходится констатировать, что Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как «фильтр» для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но представителей целой группы государств, чья «вина» заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику, — утверждает Полянский.

Он добавил, что, несмотря на все разногласия, российские дипломаты все еще рассчитывают получить американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН. Она пройдет с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами заявил, что власти США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее ООН. Отвечая на вопрос, дали ли ему американскую визу, глава МИД отметил, что у США есть еще время для оформления разрешения на въезд.

При этом Гутерриш отметил, что США должны предоставить российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН. Письмо генсеку о том, что никто из делегации РФ не получил визу в США, ранее направил постпред России при ООН Василий Небензя. Такая же ситуация сложилась и с членами экипажа самолета Лаврова и сопровождающими его журналистами.