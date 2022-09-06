Генсек ООН призвал США выдать россиянам визы для участия в Генассамблее

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что США должны предоставить российской делегации визы для участия в Генассамблее организации. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Я знаю, что это вопрос, который генеральный секретарь неоднократно поднимал в телефонных разговорах с высокопоставленными американскими чиновниками, — сказал представитель генсека.

Письмо Антониу Гутерришу о том, что никто из российской делегации не получил визу в США на делегацию Генассамблеи, ранее направил постпред России при ООН Василий Небензя. Такая же ситуация сложилась и с членами экипажа самолета главы российского МИД Сергея Лаврова и сопровождающими его журналистами.

Сессия Генассамблеи ООН должна состояться с 20 по 26 сентября. Российское посольство уже обращалось в Белый дом с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и выдать визы министру иностранных дел и всем членам российской делегации.

Ранее сообщалось, что представители офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что глава организации находится в тесном контакте с США и РФ по визам для российской делегации. Так в ООН отреагировали на обращение, которое направил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя руководству международной организации.