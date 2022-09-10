Лавров: США и Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций в ГА ООН Лавров попросил коллег не напоминать США о визах для участия делегатов из РФ на ГА ООН

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Власти США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован на сайте дипведомства. Отвечая на вопрос, дали ли ему американскую визу, глава МИД отметил, что у США есть еще время для оформления разрешения на въезд.

Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим, — сказал Лавров.

Ранее Гутерриш отметил, что США должны предоставить российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН. Письмо генсеку о том, что никто из делегации РФ не получил визу в США, ранее направил постпред России при ООН Василий Небензя. Такая же ситуация сложилась и с членами экипажа самолета Лаврова и сопровождающими его журналистами.

Сессия Генассамблеи ООН должна состояться с 20 по 26 сентября. Российское посольство уже обращалось в Белый дом с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира Всемирной организации, и выдать визы министру иностранных дел, а также всем членам российской делегации.