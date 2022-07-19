«Политические импотенты»: Медведев уличил США в «гнилой» оружейной торговле Медведев заявил, что поставляемое Киеву западное оружие «расползается» по третьим странам

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Украина под руководством США превращается в новый Афганистан, а Вашингтон между тем вновь становится спонсором международного терроризма и продает оружие в третьи страны «по серой схеме», прикрываясь поставками «агонизирующему» киевскому режиму, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале политик апеллирует к истории и отмечает, что значительная часть американских политических элит давно участвует в «тайных поставках» вооружения, среди них нынешний президент США Джо Байден, который уже в 80-е годы был членом комитета по международным отношениям Сената.

Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма, — написалМедведев.

Он также заверил, что Россия между тем добьется всех поставленных целей и установит мир на своих условиях, а не на навязанных Европой и «растерявшимися политическими импотентами за океаном».

Кроме того, Медведев предложил вместе с «ответственными странами» провести расследование «этого гнилого оружейного сюжета», либо создать специальный международный орган, который будет заниматься изъятием «вылезающих то тут, то там американских подарков».

Ранее Пентагон выделил Украине дополнительную военную помощь на сумму в $400 млн. В новый пакет должны войти четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS на колесном шасси, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. Таким образом общее число этих РСЗО на Украине достигнет 12.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помощи Вашингтона недостаточно для того, чтобы победить в конфликте с Россией. Украинский лидер призвал США помочь как оружием, так и финансами.

Ранее американские военные эксперты отметили, что США достигли той критической точки в поставках оружия Украине, когда дальнейшая помощь может угрожать их собственной безопасности. По мнению одного из них, надежность поставок Киеву оставляет желать лучшего, а боеприпасы и вовсе не доходят до фронта, что в итоге требует более строгого контроля и взвешенной политики в отношении помощи Украине.