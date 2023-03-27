Песков заявил, что Запад не повлияет на планы России о ядерном оружии Песков: реакция Запада не повлияет на планы размещения ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Министерство обороны РФ

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Реакция западных властей не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже объяснил позицию страны, передает РИА Новости.

Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего, — заявил Песков.

Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ответит санкциями на такое решение России. Он назвал такой шаг «безответственной эскалацией», угрожающей европейской безопасности. Кроме того, Боррель считает, что Белоруссия «еще может это остановить».