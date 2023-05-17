Песков ответил на вопрос о деле против сибирских ученых Песков: в Кремле ознакомились с обращением по делу о госизмене против сибирских ученых

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Дмитрий Песков

В Кремле видели обращение, которое составили ученые из сибирского отделения РАН после обвинения их коллеги в госизмене, однако не могут давать каких-либо комментариев во время расследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обвинение является серьезным и в рамках этого дела работают российские спецслужбы, передает ТАСС.

Я не думаю, что Кремль сможет дать какую-то реакцию. Мы, действительно, видели это обращение, но работают российские спецслужбы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. В ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях, — сказал Песков.

Ранее стало известно об уголовных делах по статье о госизмене в отношении экс главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, директора научного института Александра Шиплюка и главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерия Звегинцева.

Сотрудники института обратились к властям России и представителям научного сообщества с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.

26 апреля Совет Федерации одобрил закон о введении за государственную измену наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, будет наказываться сроком до пяти лет заключения.

В конце апреля в Ростовской области был осужден по статье о госизмене ефрейтор Илья Трачук. Южный окружной военный суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, осужденный был лишен воинского звания.

Ранее появилась информация о том, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Алушты Альберта Круглова, обвиняемого в государственной измене и участии в террористической организации. Крымчанин размещал в соцсетях религиозно-экстремистские призывы.