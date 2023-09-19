Названо условие смягчения позиции Польши и Словакии по украинскому зерну Сенатор Цеков: Польша и Словакия пойдут навстречу Украине по зерну после выборов

Польша и Словакия смягчат позицию по украинскому зерну после выборов в органы власти обеих стран, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, кроме защиты внутренних рынков, Варшава и Братислава пытаются получить как можно больше голосов избирателей, в том числе фермеров.

Не исключаю, что после окончания выборного процесса поляки и словаки смягчат позицию по украинскому зерну. Им просто надо бороться за голоса избирателей. Но особой любви у Польши и Словакии к Украине нет. Да, они защищают внутренние рынки, но после выборов им станет наплевать на свои рынки, на избирателей и сельхозпроизводителей, — добавил Цеков.

Собеседник не исключил, что Польша в любом случае пойдет навстречу Украине, так как для Варшавы «на первом месте борьба с Россией, они используют Украину как оружие, как пушечное мясо».

Ослабление Украины их не интересует, слабая Украина — хорошо для них, не будет конкурента на сельхозрынке. Слабая Украина позволит поставить территориальный вопрос, особенно в Польше. Как только политики подошли к выборам, так вся риторика про любовь к Украине исчезла, — заявил Цеков.

Еврокомиссия 15 сентября не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины, но обязала Украину ввести меры по контролю за экспортом. В Словакии заявили, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Киева продлят до конца 2023 года.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что жалоба Украины в ВТО не произвела должного впечатления на Польшу и не заставит власти страны отказаться от зернового эмбарго. По его словам, Варшава считает занятую позицию верной и не планирует отступать.