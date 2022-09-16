«Накрыть Зеленского»: в Госдуме назвали способ изменить ход СВО Депутат Госдумы Соболев: ликвидация Зеленского могла бы изменить ход спецоперации

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев считает, что ход специальной военной операции могла бы изменить ликвидация президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Изюм. По мнению парламентария, которым он поделился с NEWS.ru, это также был бы «адекватный ответ на зверства, обстрелы и убийства» со стороны ВСУ.

Необходимо отвечать на те зверства, обстрелы и убийства как положено. Надо было накрыть этого Зеленского в Изюме на площади, где он красовался даже без бронежилета. И, возможно, СВО пошла бы другим образом, — заявил Соболев.

Он добавил, что отвечать на ракетные удары ВСУ необходимо таким образом, чтобы во всех украинских центрах принятия решений прекрасно понимали, что высокоточное оружие «настигнет их в тот же миг».

Украинский президент посетил Изюм 14 сентября. На фотографиях, опубликованных в украинских СМИ, Зеленского запечатлели с военнослужащими ВСУ. Солдаты отдали честь украинскому главе. До этого глава ВГА Херсонской области Виталий Ганчев сообщил, что жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука эвакуировали из-за артобстрелов со стороны ВСУ.

Ранее издание «Страна» опубликовало видео, на котором запечатлен момент въезда американских наемников в город Изюм в Харьковской области. На кадрах показаны люди, которые в форме и с оружием стоят на фоне стелы с надписью «Изюм». Один из них произносит фразу на английском языке: «Добро пожаловать в Изюм».