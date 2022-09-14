Зеленский приехал в Изюм

Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Изюм, сообщает «Страна.ua». Ранее глава ВГА Херсонской области Виталий Ганчев сообщил, что жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука эвакуировали из-за артобстрелов со стороны ВСУ.

На фотографиях, опубликованных в издании, Зеленского запечатлели с военнослужащими ВСУ. Солдаты отдали честь украинскому главе.

Ранее «Страна» опубликовала видео, на котором, по информации СМИ, запечатлен момент въезда американских наемников в город Изюм в Харьковской области. На кадрах показаны люди, которые в форме и с оружием стоят на фоне стелы с надписью «Изюм». Один из них произносит фразу на английском языке «добро пожаловать в Изюм». Ролик изначально был опубликован в TikTok.

До этого Ганчев сообщил, что западные наемники, действующие на стороне Украины, расстреливают жителей в городах региона, чтобы устроить провокацию против России. По его словам, добровольцы снимают на камеры процесс расстрела гражданского населения.