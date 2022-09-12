Украинское издание опубликовало видео с наемниками из США на въезде в Изюм Издание «Страна» опубликовало видео с наемниками из США на въезде в Изюм

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское издание «Страна» опубликовало видео, на котором, по информации СМИ, запечатлен момент въезда американских наемников в город Изюм в Харьковской области. На кадрах показаны люди, которые в форме и с оружием стоят на фоне стелы с надписью «Изюм». Один из них произносит фразу на английском языке «добро пожаловать в Изюм». Ролик изначально был опубликован в TikTok.

Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм, — пишет издание.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западные наемники, действующие на стороне Украины, расстреливают жителей в городах региона, чтобы устроить провокацию против России. По его словам, добровольцы снимают на камеры процесс расстрела гражданского населения.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.