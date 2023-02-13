Москалькова обратится в СК из-за нового видео казни кувалдой РБК: Москалькова призовет СК России проверить видео казни кувалдой бывшего вагнеровца

Фото: Пресс-служба Госдумы

Татьяна Москалькова

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратится в Следственный комитет из-за нового видео казни, сообщила она РБК. На кадрах неизвестные убивают кувалдой мужчину, который признается, что дезертировал из ЧВК «Вагнер».

Я намерена направить [обращение] в Следственный комитет с целью провести проверку подлинности этого видео <...> внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять, — заявила она.

Ранее в Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», было опубликовано видео предположительной казни человека кувалдой. На видео мужчина говорит, что родился в Крыму, получил 19 лет колонии за убийство и разбой. Он также призвал уходить из зоны боевых действий тех, кто может это сделать.

Позднее пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина в Telegram-канале сообщила, что убитый боец Евгений Нужин не передавался ЧВК «Вагнер» украинской стороной. Там процитировали слова Пригожина, что компания не занимается обменом военнопленных. В убийстве бывшего бойца «Вагнера» бизнесмен обвинил «руку ЦРУ», а видео с расправой над Нужиным назвал возможным «представлением от Минкульта США».