Госдума обсудит вопрос выхода России из Болонской системы Володин заявил, что Госдума может в июне обсудить вопрос выхода России из Болонской системы образования

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Госдума РФ планирует в июне обсудить совместно с министром образования вопрос выхода России из Болонской системы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, данная тема требует скорейшего рассмотрения. Он добавил, что заседание пройдет сразу после возвращения депутатов из регионов, где они работают с избирателями.

Эта тема требует скорейшего рассмотрения. Давайте пригласим министра (науки и высшего образования), обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса, — сказал Володин.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении отказаться от Болонской системы образования на территории РФ. По словам министра, Россия должна разработать свою уникальную образовательную систему. Он пояснил, что в ее основе будут лежать национальные интересы в экономической сфере и свобода выбора для студентов.

Россия подписала Болонскую декларацию в 1999 году. Данная образовательная система предполагает разделение обучения на два цикла: бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). Также она упрощает условия обучения студентам и преподавателям, которые могут получать знания и опыт в европейских вузах, участвующих в этой программе.