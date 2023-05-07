Сотрудники ФСБ задержали россиянина, организовавшего канал вывоза государственных наград за рубеж, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. Мужчину задержали с поличным при попытке отправки в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 6 месяцев с испытательным сроком 6 месяцев. Осужденный был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным при попытке отправки в Польшу шести государственных наград, — говорится в сообщении.
Отмечается, что из незаконного оборота изъято 25 боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны.
Возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст.30, ст. 324 (4 эпизода) и ст. 324 УК России (15 эпизодов), — добавили в ЦОС.