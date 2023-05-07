ФСБ помешала мужчине вывезти госнаграды за рубеж ФСБ задержала с поличным контрабандиста, пытавшегося отправить за рубеж российские госнаграды

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, организовавшего канал вывоза государственных наград за рубеж, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. Мужчину задержали с поличным при попытке отправки в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 6 месяцев с испытательным сроком 6 месяцев. Осужденный был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным при попытке отправки в Польшу шести государственных наград, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято 25 боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны.