В Россию попытались ввезти более тысячи чебурашек-нелегалов из Китая Таможенники в Приморье изъяли у мужчины более тысячи незадекларированных Чебурашек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Приморской краевой таможни в городе Уссурийске обнаружили 1179 незадекларированных плюшевых игрушек Чебурашка в багаже пассажира автобуса, следовавшего из Китая. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России, инспекторы пропускного пункта Пограничный обратили внимание на багаж, состоявший из семи полипропиленовых мешков, каждый из которых весил более 10 кг.

При досмотре выяснилось, что в мешках находится более тысячи игрушек. Мужчина заявил, что везет их для друга, который планировал торговать плюшевыми персонажами на рынке. Ввезенные Чебурашки не были задекларированы, и товар пришлось изъять.

Как сообщается, киностудия «Союзмультфильм», являющаяся правообладателем на воспроизведение мультипликационного героя, уже потребовала привлечь перевозчика плюшевой контрабанды к ответственности. Мужчине грозит серьезный штраф.

Ранее стало известно о намерении властей Кисловодска потратить более 3 млн рублей на фигурки Чебурашек. В городе объявлен тендер на установку 12 малых архитектурных форм в виде чебурашек за 3 млн 328 тысяч рублей. Проект задуман для привлечения большего числа туристов.