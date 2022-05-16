Депутат Нилов допустил избрание Слуцкого главой ЛДПР

Фото Anton Belitsky/Global Look Press

Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что главой партии вероятнее всего будет избран Леонид Слуцкий. Внеочередное заседание по этому поводу состоится в среду, 18 мая, пишет ТАСС.

С момента смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского Слуцкий исполнял обязанности главы фракции.

Депутаты, члены высшего совета, наши региональные координаторы, сотрудники центрального аппарата командно решали все вопросы, которые стояли перед фракцией и перед партией. И я с большей долей вероятности могу предполагать, что именно он будет избран руководителем [фракции], — заявил Нилов.

По словам Нилова, 17 мая произойдёт «досрочное прекращение полномочий Жириновского». После этого будет поставлен вопрос об избрании нового партийного лидера.

Это будет публичное, открытое, демократическое голосование, и только большинство депутатов фракции сможет определить, кто будет руководителем [фракции], — пояснил политик.

Ранее источник NEWS.ru сообщил, что в ЛДПР развернулась борьба между двумя основными кандидатами на место лидера организации. Активное участие в выборе нового председателя партии, по словам собеседника, принимает администрация президента, где склоняются то к депутату Госдумы Леониду Слуцкому, то к губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.