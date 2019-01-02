USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,873.03 $
МОСКВА-3°C19:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сирийские курды направляются к восточному берегу Евфрата

Karam Almasri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Силы самообороны сирийских курдов ушли из города Манбиджа и направились в сторону восточного бергега реки Евфрат. Процесс идёт в соответствии с договорённостями о возвращении северных территорий САР к мирной жизни.

«С 1 января 2019 года автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат», — цитирует сообщение Минобороны арабской республики РИА Новости.

28 декабря 2018-го ВС Сирии приняло решение отправить войска в Манбидж после призывов местного населения. Вооружённые силы установили в городе свой флаг. К правительству Асада обращались и сами курды с просьбой защитить оставленные территории от турецкого вторжения.

Ранее News.ru сообщал о нейтрализации бойцами САР израильских бомб.Сапёрам удалось обезвредить 14 из 16 снарядов после авиаудара.


#сирия #САР #курды
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
в мире 17:19, 2 января 2019
Трамп может намеренно затягивать вывод войск США из Сирии
в мире 12:08, 28 декабря 2018
Сирийские курды попросили у Дамаска защиты от Турции
в мире 15:06, 26 декабря 2018
Сирия нейтрализовала 14 из 16 израильских бомб
в мире 21:34, 19 декабря 2018
Курды назвали вывод войск США из САР ударом в спину
в мире 14:49, 25 ноября 2018
Сирия призвала СБ ООН осудить атаки боевиков в Алеппо
Лента новостей
в мире 19:11
Порошенко обозначил приоритеты Украины
спорт 19:04
Боец UFC Анкалаев вернётся в октагон
в мире 19:01
Задержанный шпион пользовался российскими соцсетями
общество 18:59
Три подъезда магнитогорского дома остаются без света и газа
в мире 18:58
Спасатели в Магнитогорске ищут тела погибших наугад
Другие новости
в мире 19:11
Порошенко обозначил приоритеты Украины
в мире 19:01
Задержанный шпион пользовался российскими соцсетями
в мире 18:58
Спасатели в Магнитогорске ищут тела погибших наугад
в мире 18:53
Первый с 2015 года побег из тюрьмы совершён в Греции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top