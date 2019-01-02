Сирийские курды направляются к восточному берегу Евфрата

https://news.ru/storage/news/5483808c09a15cce41c6d4c2c1787370/e46d928d-4460-4500-98f7-a979efbec84f_850.jpg Karam Almasri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Силы самообороны сирийских курдов ушли из города Манбиджа и направились в сторону восточного бергега реки Евфрат. Процесс идёт в соответствии с договорённостями о возвращении северных территорий САР к мирной жизни.

«С 1 января 2019 года автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат», — цитирует сообщение Минобороны арабской республики РИА Новости.

28 декабря 2018-го ВС Сирии приняло решение отправить войска в Манбидж после призывов местного населения. Вооружённые силы установили в городе свой флаг. К правительству Асада обращались и сами курды с просьбой защитить оставленные территории от турецкого вторжения.

Ранее News.ru сообщал о нейтрализации бойцами САР израильских бомб.Сапёрам удалось обезвредить 14 из 16 снарядов после авиаудара.