Сирия нейтрализовала 14 из 16 израильских бомб

https://news.ru/storage/news/4b0fca3d794ec8b657b85b428b8beefb/fc644136-0889-452b-a283-cb28de4c8f98_850.jpg ВВС Израиля

25 декабря Израиль нанёс по Сирии авиаудар. Почти все сброшенные бомбы ликвидированы силами ПВО Сирии.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, ВВС Израиля использовали 16 управляемых авиабомб GBU-39. Сирийским военным удалось уничтожить 14 из них.

«Израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39, 14 из них были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны», — сообщил он.

Ранее News.ru сообщал о том, что Сирия имеет право на обеспечение своей безопасности, а российские системы С-300 позволяют этой стране защититься от любых угроз. Член международного комитета Совфеда Олег Морозов подчеркнул, что Россия, поставляя ракетные комплексы Дамаску, опиралась на тот факт, что Сирия имеет право «на достойную безопасность, независимо от того, с чьей стороны атакуют её территорию».