Женщина помогла арестовать своего отца, который 40 лет назад убил ее мать

Полиция арестовала 81-летнего Патрика Гальвани по подозрению в убийстве его жены Нэнси, которое произошло в августе 1982 года, пишет Independent. Нэнси Гальвани была найдена мертвой в заливе Сан-Франциско. Ее тело со следами удушения находилось в мешке, привязанном к бетонному блоку.

Полиция вскоре после обнаружения трупа задержала мужа Нэнси. Пара находилась в процессе развода, и у следствия были косвенные улики, указывающие на мужчину. Однако ввиду отсутствия неопровержимых доказательств прокуратура тогда отказалась передавать дело в суд.

Арест Гальвани в ноябре 2025 года стал возможен благодаря многолетним усилиям его дочери Элисон. С подросткового возраста она настаивала на возобновлении расследования обстоятельств гибели матери. Элисон не только неоднократно обращалась в полицию, но и наняла частного детектива. Кроме того, она активно вела кампанию в социальных сетях, призывая к возобновлению дела и публично обвиняя отца в убийстве. Ее настойчивость принесла плоды: полиция смогла найти новых свидетелей и собрать доказательства, подтверждающие вину Гальвани.

Окружной прокурор Стив Вагстафф отметил, что Элисон стала движущей силой, побудившей правоохранительные органы вернуться к этому старому делу. Он подчеркнул, что она «все эти годы пыталась добиться справедливости для матери и продолжала давить на полицию». Защита Патрика Гальвани настаивает на его невиновности. До окончания судебного процесса обвиняемый будет находиться под стражей.

