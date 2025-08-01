«Внезапный поворот»: на Западе раскрыли реакцию на угрозы Трампа по Украине WSJ: ультиматум Трампа встретили со скепсисом не только в США, но и в Европе

Ультиматум американского президента Дональда Трампа о сроках достижения перемирия на Украине и введении новых санкций против России встретили со скепсисом в его администрации и в европейских странах, передает The Wall Street Journal. По словам аналитиков, более сжатые сроки для достижения мира и угроза в адрес потребителей российских энергоресурсов контрастируют с более мягким отношением хозяина Белого дома к Кремлю в других сферах.

Внезапный поворот президента Трампа против России был встречен скептически чиновниками из его администрации и европейскими столицами, которые заявили, что с момента возвращения в офис он мало что сделал, — сказано в материале.

До этого Трамп объявил, что новый ультиматум для РФ по прекращению огня составит 10–12 дней, «нет никаких причин ждать 50 дней». Хозяин Белого дома добавил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что его высказывания заставляют нервничать американского лидера. По его словам, угрозы со стороны Трампа свидетельствуют, что Россия движется по правильному пути.