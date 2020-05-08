Вашингтон отказывается продлевать ДСНВ без участия в нём Китая

https://static.news.ru/photo/a5b5b86c-91cf-11ea-a912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Bin/XinHua/Global Look Press

США не станут продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока к нему не подключится Китай. Об этом заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, если Россия хочет продления соглашения, то должна убедить Пекин сесть за стол переговоров. При этом он добавил, что и самому Китаю следует задуматься об участии в диалоге, если он хочет быть великой державой.

Биллингсли отметил, что Москва должна объяснить США, почему добивается продления договора и как это соответствует интересам Вашингтона. Он также подчеркнул, что американская сторона категорически против включения в ДСНВ новых российских систем вооружения.

Им стоит просто свернуть эти новые программы и отказаться от них, — цитирует спецпредставителя The Washington Times.

Он уточнил, что речь идёт о крылатой ракете «Буревестник», многоцелевой системе «Посейдон» и ракетных комплексах «Авангард», «Кинжал» и «Сармат».

Ранее NEWS.ru писал, что российская сторона готова незамедлительно продлить срок действия ДСНВ, который истекает в феврале 2021 года. В МИД РФ подчеркнули, что соглашение гарантирует предсказуемость ситуации в ракетно-ядерной сфере.