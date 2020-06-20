В США прекращены испытания «Гидроксихлорохина как лекарства от коронавируса

Национальные институты здравоохранения США решили прекратить испытания противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин» в качестве лекарства от коронавирусной инфекции.
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15 июня американский медицинский регулятор FDA исключил противомалярийные препараты «Хлорохин» и «Гидроксихлорохин» из списка разрешённых для лечения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), писал NEWS.ru. За употребление этого препарата агитировал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который сам употреблял «Гидроксихлорохин» в качестве профилактики.
16 июня Правительство Великобритании одобрило противовоспалительный препарат «Дексаметазон» для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Власти Соединённого Королевства утверждают, что это первое в мире лекарство, которое непосредственно помогает от COVID-19.
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