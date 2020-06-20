В США прекращены испытания «Гидроксихлорохина как лекарства от коронавируса

https://static.news.ru/photo/229475ea-b30d-11ea-ab30-fa163e074e61_660.jpg Фото: ATL/Eibner-Pressefoto /Global Look Press

Национальные институты здравоохранения США решили прекратить испытания противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин» в качестве лекарства от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского департамента здравоохранения. Ведомство констатировало, что «клинические испытания с целью оценить безопасность и эффективность «Гидроксихлорохина» были остановлены. При этом отмечается, что полученные результаты свидетельствуют об отсутствии вреда от препарата, однако также маловероятно, что он способен как-то помочь госпитализированным пациентам с коронавирусной инфекцией.

15 июня американский медицинский регулятор FDA исключил противомалярийные препараты «Хлорохин» и «Гидроксихлорохин» из списка разрешённых для лечения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), писал NEWS.ru. За употребление этого препарата агитировал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который сам употреблял «Гидроксихлорохин» в качестве профилактики.

16 июня Правительство Великобритании одобрило противовоспалительный препарат «Дексаметазон» для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Власти Соединённого Королевства утверждают, что это первое в мире лекарство, которое непосредственно помогает от COVID-19.