В США потребовали от Зеленского отстать от американцев Журналист Fox News Беккер призвал Зеленского найти себе собственных налогоплательщиков

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отстать от американцев и начать искать финансовую помощь в другом месте, написал в Twitter журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер. Ранее украинский лидер поздравил Кевина Маккарти с избранием на пост спикера конгресса и выразил надежду, что США продолжат поддерживать Киев до полной победы.

Найди себе своих собственных налогоплательщиков, — ответил Зеленскому Беккер.

Члены палаты представителей Конгресса США 7 января по итогам 15-го тура голосования избрали новым спикером лидера республиканцев в палате Кевина Маккарти. Он получил 216 голосов. Его основной соперник демократ Хаким Джефрис заручился поддержкой 211 конгрессменов. Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США.

Ранее американская телеведущая и актриса Минди Робинсон назвала Маккарти «папиком» Зеленского и заявила, что украинский лидер использует его и финансовую поддержку стран Запада для собственного обогащения. Таким образом она ответила Зеленскому, который поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.

Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Пока не произойдет назначение, работа конгрессменов несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворчеству.