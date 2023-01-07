Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кевин Маккарти

Члены палаты представителей Конгресса США по итогам 15-го тура голосования избрали новым спикером лидера республиканцев в палате Кевина Маккарти, трансляцию события вели американские телеканалы. Он получил 216 голосов. Его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — заручился поддержкой 211 конгрессменов.

Ещё шесть законодателей предпочли воздержаться от голосования.

Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Пока не произойдет назначение, работа конгрессменов несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворчеству.

Ранее пост спикера занимала Нэнси Пэлоси. В конце осени она сообщила, что не будет возглавлять новый состав законодательного органа страны. Она обратилась к своим коллегам-законодателям и призвала их «смело идти в будущее», добавив, что продолжит работать в интересах своих избирателей независимо от политического статуса.