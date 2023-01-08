В США нового спикера палаты представителей назвали «папиком» Зеленского Телеведущая Робинсон назвала спикера палаты представителей Маккарти «папиком» Зеленского

Фото: Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

Американская телеведущая и актриса Минди Робинсон заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский использует своего «папика» — спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти — и финансовую поддержку стран Запада для собственного обогащения. Соответствующий текст опубликован в личном аккаунте телеведущей в Twitter. Таким образом она отреагировала на поздравление украинского лидера с избранием Маккарти на пост спикера.

В своем поздравлении Зеленский выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к победе Киева. В ответ на это Робинсон заявила, что глава украинского государства «распространяет фейковые новости».

Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам. Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины? — написала телеведущая.

Члены палаты представителей Конгресса США 7 января по итогам 15-го тура голосования избрали новым спикером лидера республиканцев в палате Кевина Маккарти. Он получил 216 голосов. Его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — заручился поддержкой 211 конгрессменов. Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США.

Ранее пост спикера занимала Нэнси Пэлоси. В конце осени она сообщила, что не будет возглавлять новый состав законодательного органа страны. Она обратилась к своим коллегам-законодателям и призвала их «смело идти в будущее», добавив, что продолжит работать в интересах своих избирателей независимо от политического статуса.